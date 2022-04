Milan; Pioli, abbiamo lavorato con efficacia sull'attacco

(ANSA) - MILANO, 09 APR - "I grandi numeri dicono sempre qualcosa. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare nella fase realizzativa. Si lavora su tante situazioni e sull'attacco abbiamo lavorato con più precisione ed efficacia": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Torino, ammettendo delle difficoltà del reparto offensivo rossonero nelle ultime uscite, in particolare nel pareggio contro il Bologna di lunedì sera.

"A volte dovevamo concludere prima, altre abbiamo fatto il tocco in più, altre volte non abbiamo visto un compagno libero - ha sottolineato Pioli -. Se il guizzo si può allenare? Bisogna arrivare con la certezza che ogni pallone può essere decisivo".

(ANSA).