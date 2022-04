Inter: Inzaghi, importante dare continuità dopo Juve

(ANSA) - MILANO, 09 APR - "La vittoria di Torino ci ha dato fiducia, ma io fiducioso lo sono sempre stato perché so come lavoriamo. Ma so che allenando l'Inter puoi riceve alcune critiche. Abbiamo fatto benissimo il primo tempo e gestito il secondo, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per dare continuità alla vittoria di Torino. Ne mancano ancor tante ma abbiamo fatto bene". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervis tato da Dazn dopo la vittoria contro il Verona. "Siamo stati bravi a vincere a Torino e ci siamo detti che dovevamo dare continuità perché altrimenti non sarebbe servito a niente. Lo abbiamo fatto contro una squadra che darà fastidio a tanti - ha aggiunto -. La fiducia non mi è mai mancata perché conosco il percorso che stiamo portando avanti. Mancano sette partite e vogliamo giocarle nel migliore dei modi. Cosa abbiamo in più di Milan e Napoli? Solo aver già vinto in questa giornata. Ci siamo equivalsi, siamo tutte lì e ci sarà da lottare in ogni gara".

(ANSA).