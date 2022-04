Roma: escluse lesioni al ginocchio per Mancini

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Nel botta e risposta tra Roma e Bodo, una buona notizia per i giallorossi è arrivata: gli esami strumentali eseguiti al rientro nella Capitale hanno escluso lesioni al ginocchio destro per Gianluca Mancini. Semplice trauma contusivo per il difensore costretto ieri a lasciare il campo nell'andata dei quarti di finale di Conference League, persa 2-1 dalla squadra italiana. (ANSA).