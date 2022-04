Calcio:Juve;Allegri'a Cagliari dobbiamo vincere,Roma è a -5'

(ANSA) - TORINO, 08 APR - "Verrà fuori una brutta partita tecnicamente, per noi contano molto questi tre punti: la Roma è a -5 ma mancano tante partite, non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di Cagliari. "Vengono da una brutta sconfitta per 5-1, giocare lì è sempre difficile - aggiunge l'allenatore - e io non ho mai vinto facile su quel campo né con la Juve né con il Milan". (ANSA).