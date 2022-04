Calcio:Frosinone,Grosso 'domani serve grande determinazione'

(ANSA) - FROSINONE, 08 APR - Dopo due sconfitte di fila in trasferta (Lecce e Pordenone) , domani il Frosinone ospita la capolista Cremonese dell'ex bomber Daniele Ciofani. " Per domani serve una prestazione di alto livello per superare allo Stirpe.. "Chiedo grande coraggio - dice il tecnico dei ciociari, Fabio Grosso-, grande determinazione, grande senso di appartenenza e grande energia per affrontare una gara difficilissima contro la Cremonese Una squadra molto forte, anche loro avranno qualche assenza ma andremo comunque ad affrontare una delle squadre migliori del campionato. La migliore non si può dire, perché in vetta si sono alternate in diverse. Ce ne sono 6 molto forti, ne incontreremo ancora 2 in questo rush finale in cui abbiamo le qualità per prenderci quello che era insperato ad inizio stagione". Per Grosso "è' stata una seconda parte di campionato diversa dalla prima.

Abbiamo avuto tantissimi impegni nei quali non è stato facile recuperare le energie e preparare le gare. Non è stato facile il percorso di questo tour de force, siamo incappati in qualche errore che chiaramente ogni tanto di toglie qualcosina ". Per Grosso " io di questo gruppo sono orgoglioso di quello che ha fatto e di quello che sta facendo.. E sarò sempre orgoglioso perché siamo stati in grado di fare un campionato bellissimo e di avere la possibilità di raggiungere un traguardo impensabile all'inizio. Ovviamente - conclude il tecnico - mettendo dentro tutto quello che abbiamo e provando a fare questo guizzo finale perché sono convinto, che se raggiungiamo questo obiettivo dei playoff, abbiamo le qualità importanti per dare fastidio alle altre squadre". (ANSA).