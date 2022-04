Fifa: stanziati 16 milioni per fondo calciatori

(ANSA) - ROMA, 07 APR - La Fifa ha reso noto di aver stanziato un totale di 16 milioni di dollari da destinare al Fondo per i calciatori, istituito nel 2020 per dare un sostegno a coloro che non sono stati pagati e che non hanno la possibilità di ricevere regolarmente gli stipendi concordati con i loro club. L'anno scorso più di mille calciatori hanno ricevuto pagamenti dal fondo durante la fase iniziale di presentazione delle domande e ora il Comitato direttivo di Fifa-Fifpro ne rimborserà altri 140 in seguito a una decisione presa in conformità con il protocollo del programma.

Le 140 domande approvate corrispondono alla fase due e sono relative al periodo compreso tra luglio e dicembre 2020, per un totale di 3 milioni di dollari stanziati. Complessivamente, sono state ricevute domande da 39 società di 22 federazioni, in seguito al fallimento del club per insolvenza, alla rescissione dell'affiliazione alla federazione o all'interruzione dell'attività di calciatore. Essendo terminati due dei quattro periodi di presentazione delle domande, la FIFA accoglie ora le domande per il terzo e il quarto periodo (anno solare 2021 e anno solare 2022), per i quali ci sono a disposizione otto milioni di dollari. (ANSA).