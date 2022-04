Champions: Ancelotti negativo, sarà in panchina contro Chelsea

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Carlo Ancelotti è risultato negativo al test del Covid-19 e potrà guidare dalla panchina il Real Madrid questa sera nella partita contro i campioni in carica del Chelsea, valido per l'andata dei quarti di finale della Champions League. Lo ha annunciato questa mattina il club merengue. "Ancelotti si recherà a Londra questa mattina per unirsi alla squadra", ha fatto sapere il club spagnolo, con una nota. Risultato positivo una settimana fa, il 30 marzo, Ancelotti era quasi asintomatico, secondo la stampa madrilena.

Il tecnico non è riuscito a guidare il Real sul campo del Celta Vigo sabato per la 30/a giornata di Liga (successo per 2-1), dove è stato sostituito dal figlio e assistente Davide.

Quest'ultimo non ha le licenze necessarie per apparire come capo allenatore di una squadra in Spagna, quindi è stato Abian Perdomo ufficialmente a guidare il Real dalla panchina. (ANSA).