Calcio: Euro U.17; Italia contro Polonia, Kosovo e Ucraina

(ANSA) - ROMA, 06 APR - La Nazionale italiana Under 17 impegnata nelle qualificazioni all'Europeo di categoria dovrà aspettare l'esito della seconda fase del gruppo 6 (composto da Italia, Polonia, Kosovo e Ucraina) in programma a Siena dal 20 al 26 aprile, manifestazione posposta dalla Uefa per dare la possibilità all'Ucraina di partecipare nonostante la tragicità del momento. Ma intanto in Israele si è svolto oggi a Herzliya, cittadina poco a nord di Tel Aviv, il sorteggio per la composizione dei gironi della fase finale dell'Europeo Under 17 che si giocherà dal 16 maggio al primo giugno.

Il sorteggio ha comunque stabilito in quale girone saranno collocati gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi: in caso di vittoria nell'élite round di prossimo svolgimento, sarà la terza posizione del girone A, insieme ai padroni di casa di Israele, Germania e Lussemburgo; qualora l'Italia raggiungesse la seconda posizione, i ragazzi di Corradi si ritroverebbero in un gruppo di ferro, il Girone B, composto da Francia, Olanda (campioni in carica, ultima edizione disputata nel 2019) e Bulgaria. " Arrivati alle fasi finali - sottolinea Corradi - tutte le squadre sono temibili. Il nostro primo obiettivo, naturalmente, è superare la seconda fase di qualificazione e conquistare il pass per Israele. Metteremo in campo tutte le nostre capacità per arrivare primi e in questo caso, saremmo collocati nel girone A dove, comunque, incontreremmo delle difficoltà: affrontare i padroni di casa, per esempio, che godranno del favore del pubblico; avere di fronte una squadra come il Lussemburgo che nell'élite round è riuscita a superare l'Inghilterra e qualificarsi, per non parlare poi della Germania- conclude il tecnico Azzurro - che non ha bisogno di presentazioni". (ANSA).