Razzismo: insulti a Koulibaly e Anguissa, supplemento indagini

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un "supplemento di indagini" in relazione ai cori razzisti di domenica scorsa durante Atalanta-Napoli nei confronti dei giocatori partenopei Kalidou Koulibau e Zambo Anguissa.

"Il giudice sportivo - si legge nella nota - con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord 'Pisani' in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l'individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell'Ordine pubblico". (ANSA).