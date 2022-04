Calcio:Mancini con amici Samp scudetto per'dimenticare' Mondiali

(ANSA) - GENOVA, 05 APR - Mancavano in pochissimi e c'erano praticamente tutti questa sera a Genova in un ristorante del Levante: sono gli eroi della Sampdoria che vinse lo scudetto nella stagione 90-91'. C'era anche Roberto Mancini che ha cercato di dimenticare per una serata la delusione per la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar con l'Italia. Tra i presenti anche Gianluca Vialli che i tifosi blucerchiati sognano sempre alla guida della Sampdoria come proprietario e Marco Lanna, oggi presidente proprio della società blucerchiata (ANSA).