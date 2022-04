Salah vicino a rinnovo con Liverpool; Klopp, bene così

(ANSA) - LIVERPOOL, 04 APR - Dopo una lunga e non sempre facile trattativa. 'Momo' Salah sarebbe vicino al rinnovo contrattuale con il Liverpool. L'ex della Roma andrebbe a guadagnare il doppio di quanto prende finora, portando il proprio stipendio da 200mila a 400mila sterline (circa 480mila euro) a settimana, per un vincolo quadriennale, fattore quest'ultimo decisivo per convincere l'egiziano. Così l'argomento del rinnovo di Salah è stato al centro della conferenza stampa di Juergen Klopp alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Champions contro il Liverpool. "Bene così, sono felice - il commento del tecnico dei Reds -. Non c'è niente di nuovo da dire. Le parti stanno parlando tra loro e questo è tutto ciò che volevo sentirmi dire".

Una considerazione sul Benfica: "è una squadra che gioca bene, con terzini alti come se fossero attaccanti. Rischiano tanto - ha sottolineato Klopp -.. Dobbiamo essere bravi nel recuperare palloni e vincere i duelli, e poi sfruttare gli spazi. Forse contro di noi giocheranno in modo completamente diverso, quindi dovremo adattarci. Loro sono un mix di tecnica, velocità e buona organizzazione". (ANSA).