Lesione collaterale per Locatelli, stop 4 settimane

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Gli esami clinici a cui questa mattina si è sottoposto il giocatore della Juventus Manuel Locatelli, uscito anzitempo per infortunio nella partita di ieri sera contro l'Inter, hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Lo rende noto il club bianconero, che individua in circa quattro settimane i tempi di recupero del centrocampista. Un problema in più per Massimiliano Allegri in vista del rush finale tra campionato e Coppa Italia. (ANSA).