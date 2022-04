Mondiali: Mourinho "amo l'Italia, mi dispiace che non ci sarà"

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Mi dispiace tanto che l'Italia non sia al Mondiale, come persona che ama questo paese sono dispiaciuto nel vedere un campionato del mondo senza di voi".

Così José Mourinho alla vigilia della sfida con la Sampdoria commenta l'assenza degli Azzurri dal Mondiale del Qatar. Sul perché il calcio italiano fatichi così tanto, invece, preferisce non rispondere. "Ho la mia opinione basata sulla mia esperienza qui - ha spiegato - ma non la voglio condividere perché non sarebbe etica. Se qualche persona con qualche potere istituzionale mi chiede un'opinione privata, risponderò con piacere. Io sto bene in Italia, non voglio alimentare un giudizio pubblico e non intendo farlo". (ANSA).