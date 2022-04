Ligue 1: posticipata per neve St.Etienne-Marsiglia

(ANSA-AFP) - PARIGI, 02 APR - Una forte nevicata a Saint-Etienne ha costretto la Lega calcio francese a posticipare il match della 30/a giornata della Ligue 1 fra la squadra di casa e il Marsiglia di Jorge Sampaoli, inizialmente previsto per questa sera alle ore 21: le sue squadre si ritroveranno in campo domani in un'orario ancora da definire. Lo ha annunciato lo stesso Saint-Etienne. "Vista la difficoltà di accesso allo stadio Geoffroy-Guichard, la LFP ha deciso, d'intesa con tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della partita, di posticipare il match contro il Marsiglia, in programma per oggi, a domani, 3 aprile", si legge in un comunicato. Il nuovo orario della partita, spiega il club di casa, "verrà comunicato quanto prima". (ANSA-AFP).