Calcio: incidente in A1,paura e qualche frattura per Trentalange

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Grande spavento per il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange che la scorsa notte è rimasto coinvolto, insieme al responsabile della Can C Maurizio Ciampi, in un incidente stradale in A1 all'altezza di Frosinone.

Trentalange e Ciampi sono stati ricoverati all'ospedale di Colleferro, hanno riportato alcune fratture ma fortunatamente nulla di particolarmente grave. L'associazione italiana arbitri augura al presidente Trentalange ed a Ciampi di ristabilirsi velocemente. (ANSA).