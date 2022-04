Premier da record, 306 mln di euro spesi in commissioni

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Premier League da record anche per le commissioni che i club pagano agli agenti dei calciatori, all'atto del perfezionamento dei rispettivi trasferimenti.

Un'inchiesta del Times ha appurato che, nel periodo fra il 2 febbraio 2021 e il 31 gennaio di quest'anno, le società del più importante campionato inglese, hanno speso 306 milioni di euro in commissioni.

A guidare questa speciale classifica è il Manchester City, con 41,6 milioni versati, seguito dai 'cugini' dello United, a quota 34,4. Terzo posto per il Chelsea, con 33,4 milioni; più indietro c'è il Liverpool, con 26,25 milioni, quindi l'Arsenal: la squadra di Londra ha versato agli agenti dei calciatori 22,12. (ANSA).