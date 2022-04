(ANSA) - MILANO, 01 APR - DAZN lancia "SUPERTELE - Leggero come un Pallone", nuovo programma condotto da Pierluigi Pardo che esordirà sulla piattaforma streaming lunedì 4 aprile. In un format in cui leggerezza e passione guideranno l'approfondimento calcistico, Pardo accompagnerà i telespettatori nella partita del lunedì sera, con protagonisti anche grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, insieme a Ciro Ferrara e i talent di DAZN.

Si rivedrà anche Bruno Pizzul, che tornerà ogni settimana a raccontare gli highlights del campionato nella rubrica "Tutto molto bello", mentre Luca Marelli con la sua moviola spiegherà gli episodi arbitrali più interessanti del weekend, e Federica Zille proporrà i momenti più curiosi ed emozionanti della giornata.

"Con il lancio di SUPERTELE - Leggero come un Pallone, vogliamo arricchire la nostra offerta editoriale, dando ulteriore respiro al racconto della giornata calcistica dopo il successo di Sunday Night Square", ha commentato. Ughetta Ercolano, Senior Vice President Content Southern Europe DAZN.

"In questo nuovo programma di DAZN porteremo ospiti del calcio, giocatori, allenatori, dirigenti ma anche personaggi della cultura e dello spettacolo a raccontare la propria passione per questo sport", le parole di Pierluigi Pardo. (ANSA).