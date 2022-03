Sorrentino acquista il Chieri e riparte da serie D

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Stefano Sorrentino è il nuovo proprietario dell'A.S.D. Chieri, società dilettantistiche tra le più importanti del Piemonte. A due anni dal ritiro dal calcio giocato, l'ex portiere ha raggiunto un accordo con Luca Gandini, il presidente del club che milita in serie D, a cui subentrerà da luglio.

"Sono onorato di ricevere il testimone da Luca Gandini, che ha reso il Chieri una società importante e apprezzata in tutto il panorama calcistico piemontese. Non vedo l'ora di incominciare", commenta Sorrentino che, dopo aver affrontato e spesso neutralizzato i migliori attaccanti del mondo in oltre 20 anni di carriera, tra Italia ed Europa, ha deciso di rituffarsi nel mondo del calcio in veste di dirigente. (ANSA).