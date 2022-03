Irrati arbitra Juventus-Inter, Di Bello a Bergamo

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - E' Irrati l'arbitro designato per Juventus-Inter, big match della 31/a giornata della Serie A. Lo rende noto l'Aia. Per Atalanta-Napoli è stato scelto Di Bello, mentre a S. Siro per Milan-Bologna ci sarà Marinelli. La Roma, impegnata in trasferta contro la Sampdoria, trova invece Manganiello. Lazio-Sassuolo sarà invece arbitrata da Rapuano.

(ANSA).