Al Brasile il record sudamericano di punti nelle qualificazioni

(ANSA) - LA PAZ, 30 MAR - Senza Neymar, squalificato, martedì il Brasile ha migliorato il record sudamericano di punti nelle qualificazioni al Mondiale di calcio battendo la Bolivia 4-0 a La Paz. La Seleçao, che aveva già ottenuto il biglietto per il Qatar a novembre, ha raccolto 45 punti, due in più dell'Argentina di Marcelo Bielsa (43 punti per la qualificazione ai Mondiali del 2002), che deteneva il precedente record per questo format di qualificazioni in un unico girone di 10 squadre, in vigore dal 1998.

Paqueta ha segnato il suo settimo gol in Nazionale a conclusione di una splendida manovra di Bruno Guimaraes. I ruoli si sono invertiti al terzo gol, con Paqueta che offre per Guimaraes, mentre Richarlison aveva raddoppiato il vantaggio poco prima dell'intervallo, per poi realizzare una doppietta nei minuti di recupero. (ANSA).