Mondiali: spareggio Asia sarà Emirati Arabi-Australia

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Sarà la nazionale degli Emirati Arabi Uniti a sfidare l'Australia, il prossimo 7 giugno a Doha, nello spareggio della zona asiatica (di cui gli 'aussie' fanno parte pur appartenendo all'Oceania) che designerà la squadra che poi affronterà la quinta classificata del Sudamerica per un posto ai Mondiali in Qatar.

Gli Emirati hanno avuto la certezza di poter spareggiare grazie al successo di oggi per 1-0 sulla Corea del Sud, con gol di Hareb Abdullah al 9' st. Questo risultato e il contemporaneo pareggio dell'Iraq, 1-1 con la Siria, ha dato agli emiratini la certezza del terzo posto nel gruppo A e quindi l'accesso allo spareggio.

Le nazionali dell'Asia finora qualificate ai Mondiali sono Iran (che oggi ha battuto il Libano per 2-0), Corea del Sud, Giappone (1-1 in casa con il Vietnam nell'ultima partita di queste qualificazioni, con rete del sampdoriano Yoshida) e Arabia Saudita. (ANSA).