Mondiali: 4-1 a Egitto dopo i rigori, Senegal qualificato

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Ancora una volta il Senegal ha battuto l'Egitto ai rigori, e questa volta, dopo la conquista della Coppa d'Africa, il successo vale la qualificazione ai Mondiali In Qatar.

Oggi i senegalesi, che all'andata avevano perso per 1-0, si sono imposti con identico punteggio (autorete di Fathy al 4' pt), e i supplementari non sono serviti a modificare la situazione. Così è stato necessario, di nuovo dopo la finale del torneo continentale, fare ricorso ai calci di rigore in cui il Senegal si è imposto per 3-1. Di Mané quello decisivo, mentre gli egiziani hanno fallito tutti e tre quelli che avevano tirato fino a quel momento, con Salah, Sayed e Mostafa. (ANSA).