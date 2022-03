Azzurri: Raspadori, segnale che volevamo per rialzarci

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Sicuramente è stata una delusione grande ed è per questo che siamo stati doppiamente bravi perchè affrontare una partita con l'approccio giusto è stato importante. Il segnale che volevamo dare era di rialzarci subito. Abbiamo avuto qualche problema all'inizio ma è stata una vittoria importante alla fine". Così Giacomo Raspadori, intervistato da RaiSport nel dopopartita di Turchia-Italia.

"Credo che una delle mie caratteristiche sia di ricoprire più ruoli ed essere nelle condizioni migliori per esprimermi - dice ancora -. Avere la possibilità di usare entrambi i piedi ti porta ad uscire più facilmente da certe situazioni. Merito dei compagni che mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi". Ma come si riparte dalla delusione del dopo Macedonia del Nord? "Ho sempre pensato che il mio percorso sia il lavoro, avere il coraggio di sbagliare e andare avanti - risponde -. Quando si ha un grande successo, il giorno dopo si è felici ma si va avanti.

Così per le sconfitte". (ANSA).