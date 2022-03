Genoa: squadra torna al lavoro, ecco Ekuban e Criscito

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Ripresa degli allenamenti con due buone notizie per il Genoa di Alexander Blessin, che vede svuotarsi sempre di più l'infermeria dopo il recupero di Piccoli, andato in panchina contro il Torino nell'ultima gara prima della sosta. I rossoblù, tornati al Signorini dopo tre giorni di riposo, hanno accolto in gruppo Caleb Ekuban e Mimmo Criscito, entrambi pronti a mettersi a disposizione del tecnico tedesco in vista della sfida di Verona, che vedrà lunedì prossimo in posticipo il Genoa impegnato al Bentegodi contro i gialloblù.

Ancora assenti i nazionali, ben nove quelli convocati dai rispettivi commissari tecnici (Calafiori, Sirigu, Ostigard, Rovella, Portanova, Yeboah, Vasquez, Gudmundsson e Frendrup) rimangono tre i giocatori infortunati e sicuramente indisponibili per la ripresa del campionato: Czyborra, Cambiaso e Vanheusden.

A Verona Blessin dovrà fare a meno anche dello squalificato Ostigard ma il recupero di Bani, schierato in coppia con Maksimovic contro i granata proprio in seguito all'espulsione del difensore norvegese, permette al tecnico di non avere problemi nel reparto difensivo. (ANSA).