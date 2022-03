Donnarumma: 'Riporteremo la Nazionale in alto'

"Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente. Forza Azzurri": dopo Verratti e Berardi anche Gianluigi Donnarumma, attraverso il suo profilo Instagram parla dell'eliminazione dalle qualificazioni per i Mondiali del Qatar e guarda avanti. "Volevamo partecipare al Mondiale, vivere le straordinarie emozioni che queste competizioni sanno dare, regalare sorrisi agli italiani che ci hanno accompagnati qualche mese fa alla conquista dell'Europeo - scrive - Purtroppo non sarà così, siamo molto delusi e sappiamo quanto tutti gli italiani lo siano, proprio come noi. Ma sappiamo anche che nel calcio come nella vita bisogna guardare avanti e rimettersi in gioco. Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente. Forza Azzurri".