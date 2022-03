Calcio: azzurri; Berardi si scusa, dovevamo e potevamo di più

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Giornata di riflessioni via social per gli azzurri. Dopo Verratti anche Domenico Berardi affida i suoi pensieri post Macedonia del Nord ad Instagram e si scusa: "Dovevamo e potevamo dare di più perché quello che ci fa più rabbia e' che non siamo questi. Non ci sono tante cose da aggiungere. Se non, scusateci per questo disincanto. Noi lavoreremo per tornare a farvi sognare. Insieme. Uniti.

Azzurri", scrive l'attaccante.

"A mente fredda fa ancora più male. Il sogno di tutti noi italiani si è interrotto nel peggiore dei modi - scrive - Che ci vogliate credere o no, abbiamo davvero fatto tanto. Ci abbiamo provato in tutti i modi ma non è bastato. Era l'obiettivo di tutto il gruppo andare al Mondiale. Per molti di noi la prima volta di giocarci la coppa più bella per il nostro Paese. Era nostra responsabilità portarvi al Mondiale e vivere una splendida avventura tutti insieme come quella della scorsa estate". (ANSA).