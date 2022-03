Calcio: Azzurri; anche Luiz Felipe lascia Coverciano

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Anche Luiz Felipe lascia il ritiro degli azzurri di Coverciano e non prendera' parte al match di martedì prossimo in Turchia. A seguito degli accertamenti clinici effettuati ieri sera, che ne hanno riscontrato l'indisponibilità, il calciatore lascerà questa mattina Coverciano per far rientro al club di appartenenza.

Ieri avevano già lasciato il ritiro Marco Gianluca Mancini, Domenico Berardi, Jorginho, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.

(ANSA).