Stramaccioni "corsa scudetto? Inter la più attrezzata"

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Corsa scudetto? E' il campionato più combattuto ed equilibrato degli ultimi anni". Andrea Stramaccioni, ex tecnico di Inter e Udinese, ora all'Al Gharafa in Qatar, segue a distanza la Serie A. "Il Milan sembra aver trovato più continuità, ma secondo me la più attrezzata resta l'Inter - continua l'allenatore romano - Il Napoli è pronto in caso di passi falsi e la Juve sta riguadagnando terreno alle loro spalle". Riguardo alla Roma, "la squadra ha tutto per arrivare in fondo alla Conference League. Contro il Bodo è la partita della rivincita, lo spartiacque che può certificare una crescita". (ANSA).