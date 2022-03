Messi, dopo i Mondiali farò il punto su tante cose

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 MAR - "Sono davvero felice qui in Nazionale, e questo anche da prima che vincessimo la Coppa America. Qui c'è un gruppo meraviglioso e le persone mi vogliono bene e lo dimostrano ogni giorno di più. E poi sono grato per il sostegno dei nostri tifosi ogni volta che vengo in Argentina, perché ci aiuta a vincere e rende tutto più bello".

Parole di Lionel Messi dopo la partita del girone sudamericano delle qualificazioni mondiali che, ieri notte alla 'Bombonera', l'Argentina (già qualificata per Qatar 2022) ha vinto per 3-0 sul Venezuela. Una delle tre reti dell'Albiceleste è stata segnata proprio dalla Pulce.

Ma quale sarà il futuro di Messi, che secondo alcun voci potrebbe lasciare il Psg appena un anno dopo l'arrivo a Parigi? "Non lo so, ora penso soltanto ai prossimi impegni, come quello contro l'Ecuador e poi ai Mondiali - la risposta del sette volte Pallone d'oro -. Dopo non so, ma ho intenzione di riconsiderare tante cose comunque vada la competizione. Farò il punto della situazione e avrò tante cose su cui riflettere".

In Argentina queste parole sono state interpretate anche come un addio alla nazionale dopo Qatar 2022. Messi, che sta per compiere 35 anni, ha già disputato quattro Mondiali, nel 2006, 2010, 2014 e 2018, sfiorando il titolo otto anni fa quando l'Argentina fu battuta in finale al Maracanà 1-0 dalla Germania.

(ANSA).