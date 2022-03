Mancini: 'L'unica mossa rialzare testa e lavorare per futuro'

"Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L'unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro. Grazie al pubblico di Palermo per il calore e grazie a tutti i tifosi che da sempre ci hanno trasmesso entusiasmo e affetto". Dopo il ko la Macedonia del Nord, il ct azzurro Roberto Mancini è tornato a parlare dell'eliminazione dell'Italia, fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva. "Il calcio a volte sa essere metafora spietata di vita. L'estate scorsa eravamo sul tetto d'Europa dopo aver portato a termine una delle imprese più belle della storia della Nazionale" il post su Instagram.

"Poche ore fa - aggiunge il Ct - ci siamo risvegliati in uno dei punti più drammatici. Siamo passati dalla gioia totale ad una frustrante delusione. È davvero dura da accettare, ma accogliere anche le sconfitte nella vita fa parte di un sano percorso di crescita umana e sportiva".

