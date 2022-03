Mondiali: stampa estera, 'è tragedia italiana'

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Tragedia italiana, epica Macedonia del Nord". Così il giornale sportivo spagnolo 'Marca' titola nella sua edizione online a proposito dell'eliminazione degli azzurri dal Mondiale. "Italiani a pane ed acqua" è invece il commento del francese L'Equipe, mentre l'argentino Olé sotto a "Che colpo" spiega che "l'Italia è un'altra volta fuori dal Mondiale". L'esclusione degli azzurri è per i brasiliani di 'Globoesporte' lo "Scandalo", e ammoniscono la Seleçao di non ripetere gli errori di presunzione degli azzurri, mentre l'altro quotidiano sportivo spagnolo 'As' sottolinea che "l'Italia è senza il Mondiale al 92'", ovvero che è stata messa ko nel tempo di recupero. La britannica Bbc, invece, riferisce sul proprio sito che "la Macedonia del Nord sorprende l'Italia, e i campioni d'Europa salteranno il Mondiale". "Così ora l'assenza degli azzurri durerà almeno 12 anni", aggiunge.

Anche il portoghese 'A Bola' scrive di "scandalo" a proposito dell'eliminazione dell'Italia, che quindi martedì prossimo non affronterà l'Italia a Porto. Vengono poi evidenziate le parole di Roberto Mancini: "a luglio ho vissuto la gioia più grande, ora la maggiore tristezza". L'altro giornale portoghese 'Record' mostra invece foto e video del "gol dei macedoni che ha provocato uno scandalo in Italia". (ANSA).