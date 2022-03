Francia ok contro la Costa d'Avorio, anche Giroud a segno

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Aurelien Tchouameni, in pieno recupero, regala la vittoria alla Francia nell'amichevole contro la Costa d'Avorio. A Marsiglia finisce 2-1 e, oltre al centrocampista del Monaco, va in gol anche il milanista Olivier Giroud (22'), dopo che gli ivoriani si erano portati in vantaggio al 19' con Nicolas Pépé. Giroud, convocato da Didier Deschamps dopo l'infortunio di Karim Benzema, ha giocato tutta la partita, così come altri due rossoneri, Kessié e Theo Hernandez. Rabiot, invece, è entrato al 44' della ripresa, mentre Maignan è rimasto in panchina. Per Giroud, quello di questa sera contro la Costa d'Avorio, è il 47/o gol con la maglia della Francia: adesso è a -4 dal recordman Thierry Henry.

(ANSA).