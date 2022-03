Mondiali: Italia con Mancini-Bastoni, Chiellini in panchina

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Ci sono Mancini e Bastoni al centro della difesa azzurra per Italia-Macedonia del Nord, semifinale dei play off Mondiali, e Chiellini va in panchina. Le formazioni ufficiali confermano l'orientamento del ct nei confronti del capitano, a disposizione dopo un lungo periodo di stop per infortuni ma non ancora al top della forma. Per il resto, con Donnarumma tra i pali, la difesa si completa con Florenzi ed Emerson nel ruolo di terzini, il centrocampo è quello titolare dell'Europeo (Barella-Jorginho-Verratti), in avanti tridente composto da Berardi, Immobile - che porta la fascia di capitano - e Insigne. (ANSA).