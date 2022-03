Mondiali: Giappone e Arabia Saudita si sono qualificate

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Il Giappone e l'Arabia Saudita si sono qualificati per la fase finale dei Mondiali di calcio in Qatar (21 novembre-18 dicembre) con un turno di anticipo. I nipponici hanno battuto per 2-0 l'Australia nella trasferta di Sydney, costringendo così la Nazionale dei canguri a ricorrere agli spareggi per la qualificazione. Decisiva la doppietta di Mitoma, che era entrato in campo al 39' della ripresa: l'esterno offensivo che gioca in Belgio con l'Union Sg è andato a segno al 44' e al 49'.

L'Arabia Saudita ha invece staccato il pass per il Qatar prima ancora di scendere in campo contro la Cina, in programma oggi pomeriggio, proprio grazie al successo del Giappone. Queste le Nazionali finora qualificate: Qatar (nazione ospitante), Germania, Danimarca, Brasile, Francia, Belgio, Croazia, Serbia, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Olanda, Argentina, Iran, Corea del Sud, alle quali si aggiungono appunto Giappone e Arabia Saudita, che portano il numero a 17 delle 32 ammesse. (ANSA).