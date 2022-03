Bambini ucraini 'in campo' con l'under 21 azzurra

(ANSA) - TIRRENIA, 23 MAR - La nazionale under 21 prepara la sfida al Montenegro, per gli Europei di categoria, e intanto nel ritiro di Tirrenia riceve la visita di un gruppo di bambini ucraini ai quali sono stati donati maglie e palloni e che hanno posato per delle foto con i giocatori e con il tecnico Nicolato.

Ma al ritiro azzurro arrivano anche le parole del bomber ex Roma Matteo Cancellieri, passato al Verona a titolo definitivo nel quadro dell'affare Kumbulla e a segno per la prima volta in Serie A domenica scorsa contro l'Empoli. "Un'emozione unica - dice adesso -, e un ricordo che mi porterò dentro per sempre.

Anche in azzurro avevo segnato lì (al 'Castellani' ndr) il primo gol in serie A, si vede che quello stadio mi porta bene".

Una battuta sull'allarme lanciato da Nicolato a proposito del fatto che nella massima serie giochino con continuità pochissimi ragazzi italiani. "Sicuramente - dice Cancellieri - i giovani hanno sempre delle difficoltà in più per incidere, e sta al giovane stesso ritagliarsi degli spazi e fare parte del gruppo".

Di Cancellieri colpisce, oltre l'efficacia in zona gol testimoniata dalle tante reti segnate a livello giovanile, anche la padronanza dei mezzi tecnici. "A Roma facevamo tanta tecnica - spiega -, certi gesti come l' 'Aurelio' per me era naturale farli". Che partita sarà contro il Montenegro? "La stiamo preparando con la massima attenzione, è un periodo importante perché non ci vedevamo da tanto ed è importante fare gruppo anche con i nuovi". (ANSA).