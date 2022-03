Italia-Germania Under 19 in diretta streaming

Mattinata di lavoro a Helsinki per la Nazionale Under 19, che mercoledì 23 marzo alle 11.30 allo Jalkapallostadion farà il suo esordio contro la Germania nella prima partita del gruppo 5 della seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria. A partire da questo match, le gare degli Azzurrini - sabato contro la Finlandia alle 15 e martedì prossimo contro il Belgio alle 16.30 - saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Figc. Un'iniziativa che la Federazione ha voluto realizzare per valorizzare le esperienze delle sue Nazionali giovanili impegnate all'estero.