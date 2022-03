Giudice: sono 11 i calciatori squalificati in Serie B

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 12/a giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie B, di multare di mille euro la Cremonese "per avere suoi sostenitori, al 20' st, lanciato un bicchiere di plastica nel recinto di gioco". Mille euro di multa anche alla Reggina "per avere, prima della partita, omesso di impedire la presenza e la permanenza negli spogliatoi di un calciatore squalificato".

Fra i calciatori espulsi una giornata di squalifica a Frare (Cittadella). Fra i calciatori non espulsi un turno a Branca (Cittadella), Casarini (Alessandria), Cobbaut (Parma), De Almeida Lopes e Molina (Monza), Deli (Pordenone), Lucca e Marin (Pisa), Rigione (Cosenza) e Szyminski (Frosinone). (ANSA).