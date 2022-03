Calcio: incidente stradale per Onana, illeso portiere Inter

(ANSA) - IL CAIRO, 22 MAR - Il futuro portiere dell'Inter ceduto dall'Ajax, il camerunense André Onana, ha avuto un "grave incidente stradale" in Camerun da cui è uscito illeso anche se dovrà sottoporsi ad accertamenti medici approfonditi per escludere qualsiasi lesione. Lo riferisce l'account Twitter "Cfoot", la "vetrina del calcio camerunense".

"Dopo essere sopravvissuto a un grave incidente stradale questa mattina, André Onana dovrà sottoporsi ad esami approfonditi in un centro ospedaliero a Douala", scrive l'account riferendosi alla città del Camerun sudoccidentale, maggiore agglomerato urbano del Paese.

Onana, 25 anni, preso dall'Inter a gennaio, stava andando "in direzione di Douala (proveniente da Yaoundé)" quando "è rimasto vittima di un incidente stradale. Più paura che danni, il portiere della nazionale camerunese sta bene, anche se la vettura è stata danneggiata", aveva premesso Cfoot pubblicando foto di due auto con le parti anteriori distrutte. (ANSA).