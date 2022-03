Calcio: Figc, due positivi in staff Nazionale, già isolati

(ANSA) - FIRENZE NOVA, 22 MAR - Nel corso dei controlli preventivi all'ingresso nel raduno della Nazionale, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid tra i membri dello staff della Nazionale. Lo rende noto la Figc, informando che le persone sono state isolate ed è stato organizzato il rientro in sede.

Altri casi di positività relativi allo staff organizzativo di supporto alla Nazionale sono emersi all'arrivo del personale a Coverciano e, anche in questo caso, i soggetti interessati sono stati isolati e non ammessi al Centro Tecnico. Controlli mirati, relativi a positività emerse nei club di provenienza, proseguono in questi giorni. (ANSA).