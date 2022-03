Mondiali: Bruno Neves salta i Playoff, al suo posto Vitinha

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il ct del Portogallo, Fernando Santos, dovrà rinunciare a Ruben Neves del Wolverhampton nei Playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il centrocampista si è infatti infortunato a Liverpool, nella sfida vinta in Premier dalla squadra di Bruno Manuel Silva do Nascimento contro l'Everton, durante la quale aveva confezionato un assist per il gol vincente di Coady. Il selezionatore della rappresentative lusitana, pertanto, in vista della semifinale contro la Turchia, ha convocato Vitinha del Porto, che era stato aggregato alla rappresentativa Under 21 portoghese. (ANSA).