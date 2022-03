Calcio: Ranieri, date tempo a Mourinho, Roma tornerà in alto

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "La Roma ha degli alti e bassi ma date tempo a Mourinho, è la persona giusta per portare la Roma in alto". Parola dell'ex tecnico giallorosso Claudio Ranieri ai microfoni di Radio Anch'io sport dopo il derby vinto dalla Roma: "Zaniolo non ha giocato? Mourinho ha fatto benissimo a lasciarlo a riposo dopo la prestazione in coppa, poi quando starà più in forma tornerà".

Infine l'ex tecnico del Watford parla del suo futuro da allenatore e della lotta scudetto: "ora sono in vacanza forzata, poi quando ci sarà un nuovo progetto tornerò in pista. Il Milan gioca sulle ali dell'entusiasmo, ora siamo al rush finale ma tutte le altre possono competere". (ANSA).