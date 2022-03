Calcio: Abete 'eletto col 100%? Lnd unita segnale positivo'

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "E' motivo di soddisfazione per me e per il calcio. Una Lega Dilettanti unita e rivolta al futuro è un segnale positivo" ha detto Giancarlo Abete, neo presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sul 100% dei voti raccolti in assemblea elettiva. "Penso di poter rappresentare la Lega nel consiglio federale in quanto sono stato eletto legittimamente e il presidente ha diritto di partecipare - ha continuato - poi c'è la nota problematica del voto in consiglio in relazione al raggiungimento di mandati svolti e se c'è un'occasione per fare una riflessione su questo ben venga. Se ci saranno problematiche verrà tutto affrontato nelle forme e nei modi corretti. E' l'occasione per fare chiarezza su questa realtà". Infine sulle riforme dei campionati ha concluso: "Ci sono progetti presentati dalla federazione, ma sono ipotesi di lavoro, ma non ci sono situazioni definite nell'accordo tra gli attori protagonisti. La LND è a disposizione per approfondire le varie problematiche. Siamo attenti alle strategie complessive, perché non siamo una componente che si arrocca". (ANSA).