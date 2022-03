552 presenze Chiellini con la Juve 'come mito Scirea'

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - "Una vittoria importante in una giornata speciale per me: 552 presenze in bianconero come il mito Gaetano Scirea". Giorgio Chiellini celebra così, sui social, il successo per 2-0 contro la Salernitana e il traguardo personale raggiunto.

La squadra di Allegri è riuscita a voltare pagina dopo l'eliminazione dalla Champions: "Vincere era l'unica risposta oggi" scrive su Instagram Bonucci. "La reazione che volevamo, tre punti fondamentali prima della sosta", il commento di De Sciglio. Anche Danilo torna sull'infausta notte contro il Villarreal: "Una vittoria che certo non cancella la delusione di mercoledì scorso, ma che ci dà la tranquillità per continuare il nostro cammino in Serie A, sapendo che gli ostacoli ci saranno sempre e che la cosa più importante è avere serenità e saper reagire ad ognuno di essi".

Festeggiano anche i due marcatori della sfida dello Stadium: "Andiamo! +3", si legge sul profilo di Vlahovic. "Sempre bello segnare qui! Bella atmosfera e grande vittoria ragazzi", esulta Dybala. (ANSA).