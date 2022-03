Cisse riaccende Atalanta, Bologna battuto 1-0

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - La Champions rimane lontana, ma l'Atalanta si rimette in corsa per contendere l'Europa League alla Roma. Dopo la frenata con i giallorossi e il pari con Genoa, la squadra di Gasperini si rimette a correre al Dall'Ara, nonostante rotazioni ridotte all'osso. Così vince 1-0 per merito del lampo, al 37' st, di Mustapha Cisse, attaccante classe 2003 della Primavera, un ragazzo fuggito dalla Guinea e che fino a pochi mesi fa giocava in Seconda Categoria nell'ASD Rinascita Refugees, squadra pugliese che ha l'obiettivo di accogliere e integrare ragazzi richiedenti asilo. Questa sera Cisse è entrato nella ripresa al posto di uno spremuto Muriel e ha segnato con rasoterra mancino sfruttando l'errore di Hickey, che lo ha tenuto in gioco sul passaggio di Pasalic. Nel corso del match e alla fine tanti fischi per il Bologna. (ANSA).