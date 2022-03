Scontri Atalanta-Roma, questura Bergamo emette 9 Daspo

(ANSA) - BERGAMO, 19 MAR - Nove Daspo della durata tra i due e i tre anni ciascuno sono stati emessi dal questore di Bergamo Stanislao Schimera, a seguito delle indagini dell'Anticrimine, nei confronti di altrettanti ultras ritenuti responsabili dei tafferugli avvenuti il 18 dicembre scorso, prima della partita di campionato Atalanta-Roma, nei pressi del parcheggio del Palazzetto dello Sport di Bergamo.

Si tratta di 4 tifosi della Roma e di 5 atalantini, tutti coinvolti in una rissa che ha visto i destinatari dei provvedimenti affrontarsi con cinture, bombe carta e lanci di oggetti, in uno scontro interrotto grazie all'intervento di equipaggi della Polizia di Stato. I 4 tifosi della Roma - tra i 26 e i 35 anni - sono stati bloccati dopo i fatti a bordo di un'autovettura nella quale la polizia ha trovato catene, tubi rigidi e manicotti dotati all'estremità di bulloni di ferro, oltre ad artifizi pirotecnici.

I quattro erano stati subito denunciati: oggi sono arrivati i Daspo. Cinque bergamaschi sono stati invece rintracciati in seguito, grazie alle riprese video e alle indagini della questura. Gli atalantini hanno tra i 24 e i 52 anni. (ANSA).