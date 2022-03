Bundesliga: il Bayern Monaco riparte, 4-0 all'Union Berlino

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Con una doppietta di Lewandowski, il Bayern Monaco ha travolto l'Union Berlino, 4-0 all'Allianz Arena, e ha riportato a sette punti il vantaggio sul Dortmund, che domani giocherà a Colonia. Reduce da due pareggi, la corazzata bavarese era chiamata ad evitare nuovi passi falsi e la risposta è arrivata.

I primi due gol sono stati realizzati da Coman e dal giovane Nianzou nei primi 25', poi Lewandowski su rigore ha chiuso la sfida prima dell'intervallo e a inizio ripresa ha subito trovato la rete del 4-0, la sua 31/a in 27 giornate di campionato.

Nelle altre partite della giornata in Bundesliga, le due rivali del Lipsia per il quarto posto, Friburgo e Hoffenheim, hanno perso punti contro squadre in zona retrocessione: il Friburgo, attualmente quarto con 45 punti ha pareggiato 0-0 col fanalino di coda Fuerth, mentre l'Hoffenheim è stato sconfitto 3-0 dall'Hertha Berlino e resta quinto a quota 44 punti. Il Lipsia può quindi salire da solo tra le prime quattro in caso di vittoria domani in casa dell'Eintracht. (ANSA).