Niente tradotta in bus, Chelsea a Middlesbrough in aereo

(ANSA) - LONDRA, 18 MAR - Il Chelsea ha scongiurato il pericolo di doversi sobbarcare un lungo viaggio in autobus per raggiungere Middlesbrough, dove domani sarà impegnato nel quarto i finale di Fa Cup. Nonostante le sanzioni imposte dal governo britannico, che hanno fissato rigidi tetti di spesa fino a quando Roman Abramovich ne resterà il proprietario, il club londinese è comunque riuscito ad organizzare la trasferta di coppa con un volo privato.

Con grande sollievo di Thomas Tuchel di fronte all'eventualità di un viaggio di circa sei ore in bus per raggiungere la città inglese del nord, distante oltre 400 chilometri dalla capitale. "Raggiungeremo Middlesbrough in aereo, sono molto contento perché diversamente, dopo pochi giorni dall'impegno di Champions League, sarebbe stato complicato far recuperare le energie ai ragazzi - le parole del tecnico tedesco -. Mi dispiace solo che non ci saranno i nostri tifosi, il calcio ha senso solo con gli spettatori. Il prossimo proprietario del Chelsea? Non ne so nulla, e ne sono contento, così posso concentrarmi solo sul campo". (ANSA).