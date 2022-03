Napoli: Anguissa, scudetto? E' pensiero per noi e città

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Nel Napoli pensando allo scudetto "ci sentiamo tutti vicini, italiani e stranieri, tifosi e città per arrivare a questo grande risultato. Mi piace essere inclusivo con tutte le etnie". Lo ha detto Frank Anguissa, il centrocampista azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli, che risponde anche sul razzismo che emerge nel calcio italiano nei confronti dei napoletani e degli stranieri: "Non faccio attenzione - ha detto - a questi episodi di razzismo sulla mia persona, l'unico rimedio a questo problema è trovare una soluzione a livello organizzativo e dirigenziale della Serie A. Chi ha il potere deve fare applicare le regole".

Anguissa parla anche di due riferimenti del Napoli, Spalletti e Osimehn: "Spalletti - dice - è un allenatore che ascolta molto i giocatori e per questo lo apprezzo molto. Per me il ruolo della comunicazione è importantissimo. Osimhen è un grande combattente, audace, forte, sorprendente, imbattibile. Ho tanti aggettivi per Victor". (ANSA).