Mondiali, Italia-Macedonia con capienza al 100% a Palermo

La partita Italia-Macedonia del Nord, valida per gli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali 2022, si giocherà con la capienza al 100% allo stadio Barbera di Palermo il prossimo 24 marzo. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha infatti firmato la deroga nel giorno in cui il consiglio dei ministri ha dato il via libera al ritorno alla capienza al 100% dall'1 aprile per tutti gli impianti sportivi.

L'atto firmato dalla sottosegretaria concede, rispetto alle attuali normative relative alle capienze degli impianti sportivi, la deroga per la sola partita di Palermo, con circa una settimana di anticipo rispetto alle aperture previste dal nuovo decreto del governo. Dall'1 aprile, infatti, la capienza degli stadi e degli impianti sportivi per gli spettatori tornerà al 100% ovunque. Fino al 30 aprile, per accedere agli impianti all'aperto basterà il green pass base mentre per quelli al coperto servirà quello rafforzato. La mascherina FFP2 resterà obbligatoria sia al chiuso, sia all'aperto fino al 30 aprile.

Per quanto riguarda invece l'attività sportiva, all'aperto non servirà alcun green pass mentre per accedere agli spogliatoi e alle docce servirà quello rafforzato, così come per ogni pratica sportiva al chiuso, fino al 30 aprile. (ANSA).