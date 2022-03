Mondiali: convocati Portogallo, Santos chiama Rafael Leao

(ANSA) - LISBONA, 17 MAR - Ci sono gli 'italiani' Rui Patricio della Roma e Rafael Leao del Milan nella lista dei 25 convocati del ct del Portogallo Fernando Santos per gli spareggi mondiali della prossima settimana, in cui i lusitani affronteranno giovedì 24 a Oporto la Turchia e, in caso di successo, il 29 sempre a Oporto la vincente fra Italia e Macedonia del Nord.

Nella lista di Santos mancano gli infortunati Nelson Semedo, Ruben Dias e Renato Sanches, e al loro posto il ct ha chiamato Cédric, Gonçalo Inácio e Raphaël Guerreiro. C'è anche Joao Cancelo, che contro i turchi non potrà giocare in quanto è squalificato. Ma il tecnico conta poi di rilanciarlo in caso di sfida con gli azzurri o i macedoni.

Questi i convocati del Portogallo per gli spareggi mondiali: - portieri: Rui Patricio, Anthony Lopes, Diogo Costa; - difensori: Cédric, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro; - centrocampisti: Danilo, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, Otavio Bernardo Silva; - attaccanti: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix, Rafael Leao. (ANSA).